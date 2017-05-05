Сенатор счел объявлением войны планы США проверять порты Приморья

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Законопроект об усилении санкций против КНДР и проверке портов России и ряда других стран в случае принятия будет равнозначен объявлению войны. Такое заявление сделал глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает американский законопроект, предусматривающий контроль США за российскими портами, нарушением международного права.

"Этот законопроект, как и огромное множество других "пирожков", выпекаемых Конгрессом, разумеется, не соответствует международному праву", - заявил Косачев "Интерфаксу". По его словам, "силовой сценарий" означает объявление войны.

Ранее Конгресс США ужесточил санкционный режим против КНДР. Ограничительные меры касаются международной торговли с Северной Кореей.

Новый законопроект предписывает проверять на предмет соблюдения портами различных стран условий санкционного режима в отношении КНДР. В этой связи упоминаются порты КНР, Ирана, Сирии (Латакия, Тартус) и России, в том числе Находка, Ванино и Владивосток. Теперь документ должны будут одобрить в Сенате.

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