Путин и Атамбаев отметили позитивные итоги сирийских переговоров в Астане

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Президенты России и Киргизии обсудили по телефону итоги Международной встречи по Сирии. Путин и Атамбаев поддержали принятие меморандума о четырех зонах деэскалации в САР.

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Алмазбек Атамбаев провели телефонный разговор, в ходе которого отметили позитивные итоги переговоров по Сирии в Астане. Об этом сообщает сайт Кремля.

Путин также поздравил Атамбаева с государственным праздником - Днем Конституции Киргизии и обсудил двухсторонние отношения.

3-4 мая в Астане прошла IV Международная встреча по Сирии, где принимали участие страны-гаранты перемирия – Россия, Иран и Турция. В ходе переговоров был подписан меморандум о четырех зонах деэскалации в САР. По этому документу с 6 мая в этих зонах должны прекратиться любые столкновения между правительственными войсками, запрещенной в России "Джебхат ан-Нусрой" и вооруженной оппозицией.

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