Путин обсудил с Совбезом сирийское урегулирование

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны вопросы сирийского урегулирования в свете достигнутой в Астане договоренности о введении зон деэскалации. Кроме того, в ходе заседания обсуждались итоги переговоров с канцлером Германии и президентом Турции, а также подготовка ко Дню Победы.

Президент России обсудил сирийское урегулирование с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства обсудил сирийский вопрос в свете достигнутой в Астане договоренности о зонах деэскалации.

"В ходе совещания президент проинформировал участников о состоявшихся на этой неделе переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - отметили в пресс-службе Кремля.

Также обсуждались текущие внутрироссийские вопросы социально-экономической повестки и подготовка к празднованию Дня Победы.

В совещании участвовали глава правительства Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.