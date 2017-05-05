Китайский "убийца" Boeing и Airbus совершил первый полет. Видео

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Первый китайский магистральный пассажирский лайнер совершил тестовый полет. С919 провел в воздухе больше часа на высоте три тысячи метров. Самолет называют конкурентом Boeing и Airbus, а также российского МС-21, однако он значительно уступает ему по техническим характеристикам.

В Китае испытали первый национальный пассажирский авиалайнер, сообщает TVC.RU. Самолет C919 вылетел из аэропорта Пудун в Шанхае и провел в воздухе больше часа. Максимальная высота полета составила три тысячи метров.

Первые тестовые полеты китайского лайнера должны были начаться в феврале, однако сроки перенесли. Всего же испытания продлятся около трех лет. После этого начнутся коммерческие поставки. Производитель уже получил около 570 заказов, а всего планирует продать не менее двух тысяч самолетов.

С919 называют прямым конкурентом российскому самолету МС-21, но он уступает ему по техническим характеристикам. Крейсерская скорость самолета — 834 километра в час, а МС-21 — 870 километров в час. Вместимость китайского лайнера составит 158 мест эконом-класса, а дальность полета 5,5 тысяч километров. МС сможет преодолевать 6 тысяч километров, а на борт брать до 221 пассажира. Первый полет российского самолета состоится в мае. Первые поставки МС-21 запланированы уже на конец 2018 года.

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