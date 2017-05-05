Программа реновации не затронет ни одного здания эпохи конструктивизма

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Ни одного здания эпохи конструктивизма не попало в программу реновации. Благодаря работе экспертов Мосгорнаследия и общественных организаций в городе сохранят все 40 рабочих поселков 20-30-х годов.

Все крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не войдут в столичную программу реновации. Это дома в 40 рабочих поселках, построенных в 20-х и 30-х годах XX века, а также дома, которые возвели в первые годы после Великой Отечественной войны, передает TVC.RU.

Они не являются выявленными объектами или объектами культурного наследия, что могло бы защитить их от расселения и сноса. Кроме того, по формальным признакам, среди которых высотность в четыре или пять этажей, ветхость и изношенность коммуникаций, они могли бы попасть в программу реновации.

Однако экспертная оценка независимых специалистов в области архитектуры и столичного Департамента культурного наследия подтвердила историко-культурную ценность этих домов, их значимость для сохранения истории градостроительства столицы.

"Безусловно в Москве есть жилые дома, которые представляют историко-культурную ценность. Это здания, построенные в стиле конструктивизма, в частности, дома рабочих поселков 20–30-х годов прошлого века. Мы дополнительно их посмотрели совместно с экспертами — представителями нашего Научного совета, который работает при Департаменте культурного наследия. Также для экспертной оценки мы пригласили Константина Михайлова — члена Совета при президенте России по культуре и искусству и одного из основателей общественного движения "Архнадзор", — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в результате совместной работы с независимыми специалистами, в предварительный список домов проекта программы реновации не вошли кварталы жилой застройки, безусловно представляющие интерес и историко-культурную ценность. Это почти 300 уникальных жилых домов.

"Это прежде всего "Дангауэровка" (Дангауэрская слобода — жилой массив на территории района Лефортово, построенный как “соцгородок” в 1928–1932 годах), Буденовский, Усачевский поселки в центре города, а также Хавско-Шаболовский поселок на юге Москвы. Кроме того в результате нашей работы в предварительный список не вошли дома СДС на Саратовской улице. Это интереснейшие объекты архитектуры первых послевоенных лет", — рассказал Алексей Емельянов.

Однако глава Мосгорнаследия отметил, что не все жильцы домов конструктивизма были довольны решениями экспертов. По его словам, некоторые выражали возмущение по поводу того, что теперь не смогут переехать в новостройки.

Также он напомнил, что для программы реновации исключено внесение в списки сноса объектов культурного наследия, выявленных объектов, зданий с историко-культурной ценностью.

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