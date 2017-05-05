В сквере в центре Москвы нашли тело женщины

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В одном из скверов Таганского района Москвы нашли тело женщины. По данным источника в правоохранительных органах, предположительно, у погибшей не было определенного места жительства. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

В одном из скверов Таганского района столицы нашли тело женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Таганской площади в сквере возле электрощита обнаружено тело неизвестной женщины. Предположительно, покойная не имела определенного места жительства. Следов насильственной смерти на теле не выявлено", - сказал он.

Как пояснил источник, тело было направлено в морг для установления точной причины смерти. Принимаются меры для установления личности погибшей.

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