КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке теракта

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Пхеньян обвинил США и Южную Корею в организации убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Подготовка покушения велась ЦРУ США и разведкой Южной Кореи. Лидера КНДР якобы планировали убить при помощи биохимического вещества.

КНДР заявила, что ЦРУ США и разведывательная служба Южной Кореи пытались убить северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи биохимического вещества, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В ответ в КНДР заявили, что собираются "смести с лица земли плетущие заговоры разведывательные организации США и Южной Кореи". В Пхеньяне, судя по заявлению, считают такие действия актом государственного терроризма.

По данным министерства госбезопасности, злоумышленники внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя "биохимическую субстанцию". С этой целью они "подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны".

Он обосновался в Пхеньяне еще в 2016 году. Покушение планировалось осуществить в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал воинские части на островах Чжанчжэ и Му в Желтом море. Он призвал военнослужащих сохранять бдительность, чтобы вовремя "сломать хребет противнику".

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