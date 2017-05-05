В Россию вернулись двое освобожденных в Ливии моряков

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Двое российских моряков с сухогрузу "Мерле" вернулись в Россию. Судно было задержано два месяца назад в Ливии.

В Россию вернулись двое моряков, освобождённых в Ливии, передает "ТВ Центр". В пятницу Алексея Балушкина и Николая Тимофеева торжественно встретили в Москве. Сухогруз "Мерле" был задержан ливийской береговой охраной 5 марта. Экипаж обвинили в попытке вывоза металлолома. Семерых моряков без судебных разбирательств поместили в тюрьму. 25 апреля российские дипломаты добились освобождения пятерых из них. Балушкина и Тимофеева отпустили 4 мая.

"Здесь проведена очень большая работа дипломатами. Мы эту работу не видели, но мы знали, что за нас борются", - сказал капитан сухогруза "Мерле" Алексей Балушкин.