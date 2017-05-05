Путин предложил праздновать день волонтера 5 декабря

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В России 5 декабря может появиться день волонтера. Реализовать эту возможность Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву. Также глава государства поручил рассмотреть вопрос проведения в России года гражданской активности и волонтерства.

Владимир Путин поручил правительству решить вопрос об установлении дня волонтера 5 декабря, а также рассмотреть возможность проведения в России года гражданской активности и волонтерства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, правительство совместно с администрацией президента должно представить предложение о создании единого федерального интернет-ресурса для освещения деятельности волонтеров.

Все поручения президента должны быть выполнены к 1 августа 2017 года, ответственным за выполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Во всем мире день волонтера справляют 5 декабря, праздник утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.