Изменения в работе транспорта в связи с Днем Победы

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Последняя репетиция Парада Победы и празднование 9 мая внесут коррективы в работу общественного транспорта и движение транспорта.

В это воскресенье в столице пройдёт последняя репетиция Парада Победы - движение на некоторых улицах в центре Москвы ограничат. Об этом сообщает "ТВ Центр".

С пяти утра и до конца мероприятия нельзя будет проехать по всему маршруту прохождения военной техники: от улицы Нижние Мнёвники до Звенигородского шоссе, а также через участок Садового кольца, Тверской и Нового Арбата. Перекроют движение по набережным и бульварам, примыкающим к Красной площади, а ещё по Большому Москворецкому и Большому Каменному мостам.

Изменения коснутся и работы столичной "подземки". В это воскресенье, а также 9 мая, станции, расположенные на маршруте прохождения колонн, будут работать только на вход. Также в День Победы с полудня нельзя будет войти на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" трёх линий и "Белорусская". А уже вечером, после фейерверка и народных гуляний, ограничат вход на некоторые центральные станции, а ещё на "Университет", "Воробьёвы горы" и Спортивную".