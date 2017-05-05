В Москве задержали "альфонса-прокурора" после кражи черепахи

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В столице задержали мужчину, который входил в доверие к дамам, жил за их счёт, а потом грабил их. На какую именно сумму аферист отблагодарил своих доверчивых благодетельниц сейчас подсчитывают следователи. Но судя по тому, что именно он "брал на память" - любовь свою ценил очень высоко. Своим возлюбленным красавчик представлялся прокурором.

На первом знакомстве даже со следователями угрозыска он держит марку. Учтив, вежлив, сдержан и воспитан. Жгучий брюнет с бархатным баритоном - 35-летний Ринат Губайдуллин. Завидный сердцеед оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал, узнал "ТВ Центр".

Задержан он по подозрению в серии краж вещей у доверчивых девушек, с которыми заводил контакты на сайте знакомств. И ему бы все и дальше сходило с рук, если бы мужчина не украл самое дорогое - любимую черепаху.

"В территориальный отдел полиции поступило сообщение от жительницы района о краже из ее квартиры. По словам заявительницы, придя домой, она обнаружила пропажу бытовой техники, дорогостоящего мобильного телефона и даже аквариума с черепахой", - заявила начальник пресс-центра Главного управления МВД России по городу Москве Екатерина Гузь.

Он действовал по отработанной схеме. Через аккаунт друга на сайте знакомств выбирал жертву. Напарник знакомил девушку с другом.

"Он представлялся сотрудником прокуратуры. Якобы он прокурор, пистолет с собой носил, скидывал фотографии, как он сидит в форме за столом. Что в дальнейшем оказалось фотошопом", - рассказывает жертва.

То прокурор, то директор фирмы. Сценариев было несколько. Обязательно после одного-двух месяцев романтических отношений, у главного героя начинались какие-нибудь проблемы.

"Стал просить денежные средства: "Ты знаешь, у меня работники голодают, опять неправильно положили плитку. Из оникса должны были положить плитку, и опять неправильно сделали. И такой: "Ты не переживай, мы с тобой скоро увидимся, и я тебе отдам. Через полтора-два месяца этот Александр сообщил мне, что он болен раком, что у него рак в области сердца, опухоль, ему срочно нужна операция. Я на протяжении всего этого времени отдавала ему деньги с заработной платы частями. В общей сложности сумма составила 485 тысяч рублей", - продолжила другая обманутая девушка.

Получив деньги, исчезал, инсценировал смерть и прочее. Девушки переживали и плакали. И в один прекрасный день они объединились в группу в популярном мессенджере. Выяснилось, что обманщик и сердцеед не только под различными предлогами занимал деньги, но и воровал вещи.

Пока следователи собирают доказательства у десяти обманутых и разъяренных женщин, отец двух несовершеннолетних детей, состоящий в браке, и вовсе не прокурор, будет находиться под домашним арестом.

Поклонницы зеленоглазого брюнета смогут сохранить на память только эти фото - в анфас и в профиль. По 158 статье УК России "Кража" подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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