На площадках фестиваля A Cappella выступают музыканты из 12 стран

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Вокальные группы из 12 стран в эти дни выступают на столичных улицах в рамках фестиваля "Московская весна A Cappella". Они перемещаются по городу, давая по несколько небольших концертов в день. Всего у фестиваля 38 площадок.

Вокальные группы из 12 стран в эти дни выступают на столичных улицах в рамках фестиваля "Московская весна A Cappella", передает "ТВ Центр".

Они перемещаются по городу, давая по несколько небольших концертов в день. Местом для выступлений может быть эстрада на перекрёстке, парк, сквер и даже балконы зданий. Всего у фестиваля 38 площадок.

За понравившуюся группу можно проголосовать в интернете. Итоги конкурса будут подведены 7 мая. А пока у артистов, приехавших из далёких стран, в том числе тёплых, есть время, чтобы продемонстрировать своё мастерство вопреки холодной московской погоде.

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