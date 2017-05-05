Infiniti протаранил рекламную конструкцию и врезался в здание в центре Москвы

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В центре Москвы на Воронцовской улице водитель автомобиля Infininy столкнулся с Hyuтdai и, протаранив рекламную конструкцию, въехал в стену здания. В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают полицейские.

На Воронцовской улице в центре столицы столкнулись автомобили Infinity и Hyundai. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД.

"Днем 5 мая на улице Воронцовская, дом 17 автомобиль Inifiniti столкнулся с Hyundai. После этого машина Inifiniti продолжила движение и врезалась в рекламную конструкцию", - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате аварии никто не пострадал. ДТП не помешало движению. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.