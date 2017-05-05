Жан-Клод Юнкер пришел пьяным на саммит в Женеве

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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пришел в нетрезвом состоянии на саммит в Женеве, посвященный статусу Кипра. Об этом в пятницу сообщили западные СМИ.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед заседанием саммита в Женеве употреблял спиртные напитки. Об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на дипломатический источник газеты The Sun.

Отмечается, что Юнкер развязно общался с присутствующими на мероприятии людьми и постоянно задевал мебель.

Саммит был посвящен проблеме Кипра. Остров уже в течение несколько десятилетий разделен на две части – греческую и турецкую.

Юнкер уже не первый раз замечен на публичных мероприятиях в нетрезвом состоянии. Так, на открытии саммита "Восточного партнерства" в Латвии два года назад он шлепнул ладонью нескольких своих коллег по лицу, а также сравнил цвет своего галстука с галстуками двух других евроделегатов.

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