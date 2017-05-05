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Алексей Кудрин предложил сократить число российских пенсионеров на 9% за счет создания новой устойчивой системы. Она предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин, и до 65 лет у мужчин, с шагом по полгода в год, начиная с 2019 года. В результате этой меры число пенсионеров в нашей стране сократится до 38,52 миллиона человек.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России на 9% или на 3,87 миллиона человек. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы ЦСР.

"Создать новую устойчивую пенсионную систему предлагается за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин, и до 65 лет у мужчин, с шагом по полгода в год, начиная с 2019 года", - отмечает "Русская планета".

В результате этой меры число пенсионеров в нашей стране сократится до 38,52 миллиона человек. Кроме того, ЦСР предлагает ужесточить условия получения выплат путем увеличения минимального стажа работы до 20 лет. При этом минимальное число пенсионных баллов планируют увеличить до 52.

В материалах ЦСР говорится, что данные изменения помогут создать в России сбалансированную систему, которая в будущем обеспечит пенсионерам приемлемый уровень жизни.