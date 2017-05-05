Путин пообещал Москальковой разобраться с правами геев в Чечне

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала президенту страны Владимиру Путину об информации, согласно которой на Северном Кавказе не соблюдаются права геев. В итоге глава государства пообещал обсудить эту ситуацию с генпрокурором страны и главой МВД.

Президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором страны Юрием Чайкой, а также главой МВД Владимиром Колокольцевым проблему прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией на Северном Кавказе.

"Это само собой разумеется. Надеюсь, коллеги откликнуться и вас поддержат", - приводит его слова ТАСС.

По словам Москальковой, она занимается проблемой нарушений прав лиц нетрадиционной ориентации. "Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы и просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут", - рассказала она на встрече с президентом.

Также она подчеркнула, что проверка жалоб в области нарушения прав людей нетрадиционной ориентации на Северном Кавказе затрудняется тем, что они не хотят называть свое имя.

При этом она отметила, что закон о защите свидетелей, потерпевших позволяет использовать "мощные рычаги государственной защиты и сохранить конфиденциальность тех, кто обращается, дать им возможность зашифровать их имя, дать другие документы, если они готовы заявить о себе, мы тогда будем готовы их защитить и восстановить в правах".

Ранее Москалькова заявила, что у нее есть сомнения по поводу достоверности заявлений о фактах пропажи геев в Чечне. По ее словам, информация, которая изложена в "Новой Газете", может быть провокацией и ложным доносом. Также Москалькова подчеркнула, что для проведения дальнейшей проверки ей препятствует отсутствие имен конкретных людей, которые якобы пострадали в Чечне.

Между тем, в ходе встречи с Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что появившаяся в СМИ информация о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике, не соответствует действительности. В частности, чеченский лидер отметил, что один из упоминаемых в статье людей, который якобы был убит, обнаружен у себя дома живым и здоровым.

19 апреля Москалькова заявила, что фактов похищения людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской республике не обнаружено. По ее словам, она обратилась за необходимой информацией к ведомствам и представителям правозащитного сообщества.