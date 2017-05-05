На ВДНХ ограничат движение из-за празднования 9 мая

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9 мая на ВДНХ ограничат движение транспорта и закроют несколько парковок из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

На ВДНХ временно ограничат движение транспорта из-за празднования Дня Победы, сообщает TVC.ru

9 мая будет ограничено движение с 8:00 до 23:00 на 1-ом и 2-ом Поперечных проездах от площади перед аркой Главного входа ВДНХ до Продольного проезда. Также с 8:00 до 23:00 будут закрыты две городские парковки - №9504 и №9510.

В праздничный день на ВДНХ ожидаются театральные ретропостановки, световые шоу, выступление артистов-фронтовиков, а также концерт Академического ансамбля песни и пляски России им. А. Александрова. Основные мероприятия будут проходить на площади перед Главным входом.