На создание и развитие ТОРов выделят 50 млрд рублей

Теги: медведев Экономика деньги

Правительство выделит на развитие и создание территорий опережающего развития 30 миллиардов рублей, еще 20 миллиардов будут направлены из других источников. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

До 50 миллиардов рублей правительство планирует выделить на развитие особых экономических зон Дальнего востока. На что будут потрачены эти средства, Дмитрий Медведев обсуждал на совещании с кабинетом министров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Премьер заявил, что государство уже вложило порядка четырех с половиной миллиардов в инфраструктуру на территориях опережающего развития, введен и большой перечень налоговых преференции и уже есть результаты.

