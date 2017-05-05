Лавров поручился добить террористов ИГ

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Сергей Лавров пообещал добить запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" несмотря на то, что террористы не хотят сдаваться. По словам главы МИД, "зараза" освоилась на Ближнем Востоке, севере Африки, а также в северных районах Афганистана, которые граничат с территориями соседей и союзников России.

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал "добить" террористов "Исламского государства" (группировка запрещена в России). Об этом он сказал в интервью "МИР 24".

"Они действуют на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но пока не хотят сдаваться, но мы обязательно ее добьем", - сказал он.

По словам Лаврова, ИГ стала проявлять активность в Афганистане, особенно в северных районах страны, которые сопряжены с соседями и союзниками России.

Министр напомнил, что полтора года назад президент Владимир Путин, выступая на сессии ООН, предложил западным партнерам создать единый фронт борьбы с терроризмом.

"Несмотря на то, что коалиция в полной мере так и не была сформирована, предложение российского лидера остается в силе", - сказал Лавров.

Он отметил, что силовые подразделения стран-членов ОДКБ находятся в постоянной готовности к действию. "Готовы и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Сотрудники управления ФСБ по Магаданской области ранее задержали предполагаемого сторонника ИГ. По данным ведомства, задержанный - житель Магадана. Против него возбуждено дело по статье "Публичное оправдание терроризма".

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