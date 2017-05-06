Последний полет "Гинденбурга": 80 лет со дня катастрофы. Видео

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6 мая исполняется 80 лет со дня катастрофы самого крупного на тот момент пассажирского дирижабля "Гинденбург". Завершая рейс из Франкфурта в Нью-Йорк, аппарат загорелся. Всего за 30 секунд пламя охватило весь 245-метровый аппарат. Погибли 35 человек из 97 находившихся на борту, а также один сотрудник наземной службы.

80 лет назад произошла одна из самых стремительных катастроф, сообщает TVC.RU. 6 мая 1937 года дирижабль "Гинденбург" ждал посадки на базе Лейкхерст в 80 километрах от Манхэттена после трехдневного перелета из Франкфурта. Получив разрешение, аппарат снизился до 180 метров и сбросил причальные канаты. Но благополучной посадке помешал грозовой фронт. Одного разряда хватило, чтобы огромный дирижабль полностью сгорел менее чем за полминуты.

Как выяснилось позднее, у "Гинденбурга" был поврежден один из газовых баллонов с водородом. Из-за этого газ смешивался с окружающим воздухом. Разряд показал насколько это адская смесь. Из 97 человек, находившихся на борту погибли 36. Выжившие получили ожоги. На долгое время о дирижаблях забыли. Вернулись к производству "Цепеллинов" в 97-м году, однако водород в них заменили безопасным гелием.

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