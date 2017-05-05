Сын Порошенко попался на фотосессии в футболке с надписью "Russia"

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Настоящий скандал разгорелся в соцсетях после того, как в Facebook появилась фотография с сыном президента Украины Петра Порошенко, на которой он позирует в футболке с надписью "Russia". По мнению журналиста, разместившего этот снимок, Михаила Порошенко ждет наказание от отца за эту фотосессию.

В Сети разгорается серьезный скандал после того, как в Facebook появилась фотография с сыном президента Украины Петра Порошенко. Снимок сделан во время фотосессии в британском Concord College, где учатся дети украинского лидера. На нем Михаил Порошенко стоит в майке с российским триколором и надписью: "Russia".

Фотосессия в британском колледже прошла перед экзаменами и выпускным. На непонятный для украинцев казус обратил внимание на своей странице в Facebook журналист Левко Стек. Он уверен, что Михаила Порошенко за такие съемки ждет серьезная взбучка от отца.

Вместе с тем, пользователи соцсети отметили, что на фото на майке не видно буквы "U", что якобы позволяет предположить, что сын президента Украины позирует в футболке "RSSIA" (Russian Summer School of Institutional Analytics, Российской летняя школа институционного анализа).

Тем не менее, на сайте "Украинской правды" есть фотография друга Михаила Порошенко Сергея Кизиева, который является сыном бизнесмена из Новосибирска. Тот стоит в абсолютно такой же футболке, на которой написано: "Russia". Пользователи предположили, что именно у него одолжил футболку для снимка сын Петра Порошенко.

Михаил Порошенко принял участие в фотосессии вместе со своими старшими сестрами-выпускницами Concord College – Александрой и Евгенией.