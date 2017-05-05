Путин и Назарбаев удовлетворены принятием меморандума в Сирии

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В пятницу состоялся телефонный разговор президента России и лидера Казахстана. В ходе диалога Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев выразили удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации в Сирии по итогам встречи в Астане. Кроме того, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре выразили удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации в Сирии по итогам встречи в Астане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Отмечено, что его реализация всеми сторонами будет способствовать укреплению режима прекращения боевых действий, улучшению гуманитарной ситуации и в целом политическому урегулированию сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе график предстоящих контактов на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и его киргизский коллега Алмазбек Атамбаев провели телефонный разговор, в ходе которого отметили позитивные итоги переговоров по Сирии в Астане. Российский лидер также поздравил Атамбаева с государственным праздником - Днем Конституции Киргизии и обсудил двухсторонние отношения.

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