СКР подтвердил объявление экс-главы Челябинской области в международный розыск

Теги: Уголовное дело губернатор скр челябинск розыск

В Следственном комитете подтвердили объявление в международный розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. СКР также намерен ходатайствовать о заочном аресте экс-главы региона.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск. Информацию об этом подтвердила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. В настоящее время он объявлен в международный розыск. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте фигуранта уголовного дела", - сказала она.

В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело о получении взятки и подстрекательстве к клевете. По версии следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Общая сумма полученных средств составила 26 миллионов рублей. Также бывшего губернатора обвиняют в том, что он подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности Челябинского областного суда. Материал был показал в эфире федерального канала в декабре 2012 года. В ноябре 2013 года информация была опровергнута на том же канале после постановления Останкинского районного суда Москвы.