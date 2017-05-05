Минобороны рассказало о роли США в сирийском урегулировании

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Министерство обороны России заявило о позитивной роли США в сирийском политическом урегулировании. По словам замглавы ведомства Александра Фомина, важную роль также сыграл конструктивный настрой Ирана и Турции, поддержавших идею укрепления режима прекращения боевых действий.

Позиция США помогла созданию условий для политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, заявил замминистра обороны России Александр Фомин. Так он прокомментировал роль Вашингтона в создании зон деэскалации в Арабской Республике, передает "Интерфакс".

"Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации имела позиция Соединенных Штатов, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и созданию условий для политического урегулирования конфликта", - отметил Фомин на брифинге.

По его словам, "конструктивный настрой Ирана и Турции, поддержавших идею укрепления режима прекращения боевых действий, сыграл важную роль в оперативной подготовке Меморандума к подписанию".

Фомин напомнил, что подписание Меморандума поддержал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, приветствовавший решения о прекращении применения оружия и расширения возможности гуманитарной поддержки населения.

Кроме того, Фомин высоко оценил усилия спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, "который с группой высококвалифицированных экспертов ООН лично прибыл в Астану для содействия успеху переговоров".

Также Фомин отметил, что Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был подготовлен российским Минобороны по прямому поручению президента страны Владимира Путина, передает ТАСС.

В четверг 4 мая по итогам переговоров, которые проходили в течение двух дней в столице Казахстана Астане, полномочными представителями России, Ирана и Турции подписан Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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