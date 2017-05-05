Российские военные обезвредили смертника в ходе доставки гумконвоя в Сирии
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Начальник Генштаба ВС России заявил, что в ходе доставки гуманитарного конвоя в Сирии был обезврежен террорист-смертник с 10 килограммами взрывчатки. По словам Сергея Рудского, он был выявлен российскими военными во время пропуска через КПП.
В Сирии в ходе доставки гуманитарного конвоя российскими военными был обезврежен террорист-смертник. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.
"В ходе пропуска гуманитарного конвоя через КПП на линии разграничения российскими военнослужащими был выявлен, обезврежен и передан представителям сирийской службы безопасности террорист-смертник, имевший при себе 10 килограммов взрывчатки и гранаты", - передает слова Рудского ТАСС.
Кроме того, он отметил, что вдоль границ дэскалации в Сирии создадут зоны безопасности, которые будут контролироваться Россией, Турцией и Ираном. По словам Рудского, это будет сделано для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами.
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