Россия раскритиковала решение СЕ по правам человека в Крыму

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В МИД России заявили, что Москва не считает себя связанной решением Комитета министров Совета Европы по правам человека в Крыму. Это решение констатирует перманентное ухудшение положения с правами человека на полуострове. В ведомстве напомнили, что население региона полностью находится под защитой российских законов и Конвенций ООН и СЕ.

Россия не считает себя связанной решением Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по правам человека в Крыму. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны. Так на Смоленской площади прокомментировала решение КМСЕ, констатирующее перманентное ухудшение положения с правами человека на полуострове.

"Российская Федерация никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях. Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, МИД отмечает, что российская сторона внесла на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке Минского процесса, а также о нарушениях прав человека на Украине. "Рассчитываем на их предметное обсуждение на ближайшем заседании Комитета", - отметили на Смоленской площади.

Также в МИД подчеркнули, что решение КМСЕ – "не о человеке и не о его правах".

"Оно – о том, как эту тему используют в политических целях, не думая о дискредитации самого Комитета министров. Как государство, несущее ответственность за положение дел в Совете Европы, включая и Комитет министров, Российская Федерация будет вынуждена рассмотреть шаги по преодолению утверждающейся в структурах Совета Европы практики конъюнктурного политиканства в отношении проблемы соблюдения прав человека на всем пространстве СЕ", - отметили в министерстве.

Также на Смоленской площади считают, что люди, проголосовавшие в КМСЕ за это решение, закрывают глаза на "визовые репрессии" Евросоюза, которые идут вразрез с принципами международного права, "на действия украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма".

"Набившие оскомину рассуждения об "ухудшении положения крымских татар" никак не учитывают тот факт, что реальные положительные изменения в восстановлении их прав произошли только после возвращения Крыма в состав России", - говорится в заявлении.

Также в МИД напомнили, что население Крыма и Севастополя "полностью находится под защитой российских законов и Конвенций ООН и Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод".

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