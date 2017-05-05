Стивену Сигалу на пять лет запретили въезд на Украину

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Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны американскому актеру Стивену Сигалу, который в прошлом году получил российское гражданство. В конце апреля текущего года он попал в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец". На данном портале размещены данные известных российских деятелей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией.

Американскому актеру Стивену Сигалу, получившему в ноябре 2016 года российское гражданство, на пять лет запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Ранее в конце апреля текущего года Сигал попал черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец". На данном портале размещены данные известных российских деятелей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией. В частности, Валерия Леонтьева, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (Бьянка), Дианы Гурцкой, Юрия Лозы и Юлии Самойловой.

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