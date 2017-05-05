Сборная России обыграла шведов в первом матче ЧМ по хоккею

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Сборная России обыграла команду Швеции в первом матче чемпионата мира по хоккею. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов победный бросок оказался на счету Артемия Панарина. В следующем матче наша команда сыграет со сборной Италии 7 мая.

Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Швеции в первом матче чемпионата мира по хоккею. Игра проходила на стадионе "Ланксесс-Арена" в Кельне, передает TVC.ru.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Швеции на 15-й минуте счет открыл Элиас Линдхольм. У россиян на 44-й минуте ответную шайбу забросил Сергей Андронов. В овертайме команды не смогли распечатать ворота друг друга, а в серии буллитов победный бросок оказался на счету Артемия Панарина.

Следующий матч на чемпионате мира наша сборная проведет с командой Италии 7 мая в 13:15 по московскому времени.