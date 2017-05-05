В Минобороны рассказали о меморандуме по Сирии

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В субботу в Сирии вступает в силу меморандум о создании так называемых зон деэскалации. Значение этого события сложно переоценить. Документ дает реальный шанс на запуск полноценного процесса перемирия в арабской республике. Некоторые детали прорывного соглашения в пятницу раскрыли в Минобороны.

За деталями, пожалуй, самого обсуждаемого в пятницу соглашения в Минобороны съехались представители почти всех ведущих мировых СМИ. На брифинг менее получаса, так что журналисты ловят буквально каждое слово российских военных. Известно, что так называемых зон деэскалации в Сирии создадут четыре, передает "ТВ Центр".

"Первая, наиболее обширная - на севере Сирии, захватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Вторая расположена на севере провинции Хомс. В нее вошли города Эр-Растан и Тель-Биса, а также близлежащие к ним районы. Третья — в Восточной Гуте. Четвертая зона на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дейра и Кунейтра", - сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

Могут быть созданы и новые зоны деэскалации. Это подписанный в Астане меморандум позволяет. А из тех четырех, что уже утверждены, исключат некоторые районы. Например, район Кабун в Восточной Гуте. Он полностью под контролем боевиков запрещенной группировки "Джебхат ан-Нусра", которые оттуда обстреливают Дамаск, в том числе российское посольство. На брифинге подчеркнули: вступающий в силу мирный меморандум вовсе не предполагает, что террористов в Сирии прекратят уничтожать. Наоборот.

"Высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы правительственных войск будут направлены для продолжения наступления против формирований ИГИЛ в центральной и восточной части Сирии, и освобождению районов вдоль реки Евфрат", - отметил Рудской.

Важный вопрос - как избегать столкновений конфликтующих сторон в зонах деэскалации? Для этого организуют полосы безопасности с КПП и наблюдательными пунктами. Обеспечат их работу представители стран-гарантов. То есть России, Турции и Ирана. С нарушителями режима прекращения огня церемониться не будут.

"По каждому факту нарушения будет проведено тщательное расследование. По результатам которого будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей. Не исключающее и подавление огневыми методами", - рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Станислав Гаджимагомедов.

Работа по созданию зон безопасности началась еще до подписания меморандума. Так, с 1 мая там прекратили применять боевую авиацию ВКС России, что позволило 2 и 3 мая доставить в район Восточной Гуты гуманитарную помощь от ООН, Красного Креста и Красного полумесяца. Кстати, на линии разграничения колонну поджидал террорист-смертник с десятью килограммами взрывчатки. Российские военнослужащие его обезвредили и передали сирийским спецслужбам. Инцидент, наглядно демонстрирующий: далеко не все заинтересованы в мире. Впрочем, в Минобороны настроены позитивно. Здесь уверены: не пропадет даром та огромная работа, что дипломаты проделали перед подписанием документа в Астане. А это долгий и непростой диалог с Турцией, Ираном, США, Израилем, международными организациями. Также с официальным Дамаском и оппозицией.

"Определенные сложности в ходе переговоров вызывало отсутствие доверия между представителями сирийского правительства и оппозиции. Но благодаря согласованным действиям делегаций стран-гарантов, точечной работе с оппозицией и правительственной делегацией удалось выйти на взаимоприемлемые решения", - сообщил Гаджимагомедов.

Важнейшее достижение - меморандум поддержали почти 30 полевых командиров оппозиции. Это люди, реально контролирующие обстановку "на земле". Оптимизма добавляет и то, что за документ, подготовленный по поручению Владимира Путина, высказались все заинтересованные игроки. В частности, руководство ООН, администрация США, лидеры Саудовской Аравии. А это уже неплохая гарантия выполнения договоренностей.

"Будет организовано восстановление объектов инфраструктуры, в первую очередь, водо- и энергоснабжения. Это создаст условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. Но самое главное - выполнение меморандума позволит прекратить боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну в стране", - отметил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Меморандум вступает в силу уже в субботу. Ближайшие планы - создание совместной рабочей группы по деэскалации. И разработка карт с координатами зон безопасности и буферных полос.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".