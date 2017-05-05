Лавров обсудил с Габриэлем зоны деэскалации в Сирии

Теги: Политика сирия германия лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем актуальные вопросы международной повестки дня. В частности, они затронули создание зон деэскалации в Сирии.

Глава МИД России Сергей Лавров и его германский коллега Зигмар Габриэль провели телефонные переговоры друг с другом. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Министры подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие в рамках "нормандского формата" в целях скорейшего урегулирования внутриукраинского конфликта на основе полного выполнения сторонами минского "Комплекса мер". Была подчеркнута необходимость обеспечить устойчивое прекращение огня, создание зон безопасности и отвод тяжелых вооружений. С российской стороны заострена приоритетность параллельного продвижения в деле реализации политических разделов Минских договоренностей. Сергей Лавров также призвал оказать воздействие на киевские власти с целью добиться снятия торгово-экономической и транспортной блокады", - отмечается в заявлении.

Также стороны в ходе беседы затронули актуальные вопросы российско-германских отношений, в том числе, график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

"Сергей Лавров отметил значение состоявшейся 3-4 мая сего года в Астане четвертой Международной встречи по Сирии для укрепления режима перемирия через формирование "зон деэскалации" и создания благоприятных условий для очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН", - отметили на Смоленской площади.

Читайте также:

Песков рассказал о переговорах Путина и Меркель

Путин обсудил с Меркель Сирию, Украину и подготовку к саммиту G20

Песков: Путин и Меркель усмотрели пробуксовку минских договоренностей