В Москве прошли народные сходы в поддержку закона о реновации

Теги: Москва голосование благоустройство хрущевки

В пятницу в Гайд-парке в Сокольниках прошла очередная акция жителей пятиэтажек. На согласованный митинг пришли те, кто выступает за скорейшее принятие закона о реновации жилищного фонда столицы. Также горожане просят включить в программу сноса и их ветхие дома. Такое решение собственники смогут принять на общем собрании, а после протокол направить в управу района. Своё мнение о программе реновации москвичи смогут высказать с 15 мая в течение месяца.

Список домов, жильцы которых проголосуют по вопросу о включении в программу реновации, столичные власти опубликовали 2 мая. В нем четыре с половиной тысячи пятиэтажек. Москвичи документ внимательно изучили, нашлись и недовольные, те, кто своих адресов в списке не нашел. В Москве прошло уже более 50 митингов, передает "ТВ Центр".

В парке Сокольники – самый многочисленный. Люди не просят - требуют включить их в программу реновации. Сотни адресов, но типичные проблемы.

"Мы готовы друг другу сами помогать, может, какую-то волонтерскую помощь организовать для переезда, но мы хотим, чтобы это произошло, чтобы чудо включилось сразу", - говорит Евгения Кнушкина.

Всего за несколько минут под резолюцией сотни подписей. Документ направят в мэрию. В Таганском районе жители тоже требует включить их дома в программу реновации. Слишком уж много за десятилетия накопилось коммунальных проблем. Латать дыры не выход.

"Стали делать крышу. Весь дом пошел в трещинах. Дому в этом году сто лет. Соответственно, сейчас вибрация ужасная. Он может сложиться, как карточный домик", - рассказала жительница дома №8 по Аптекарской улице Людмила Михачева.

В Пресненском районе в списке на реновацию более 50 домов. Однако бывшие ведомственные общежития, переделанные под многоквартирные дома, в программу не попали.

"Будем принимать все меры! Не хватит этого митинга - мы проведем другие, но обязательно добьемся того, чтобы эти дома были включены в программу", - заверил глава муниципального округа Пресненский Пётр Петров.

В префектурах и управах очереди. Москвичи хотят попасть на личный приём. Гражданам объясняют – и у них есть шанс на реновацию. "Что нужно от вас всех? Пожалуйста, нам нужно проведение общего собрания в соответствии с жилищным кодексом. Проводите общее собрание, передаете нам документы, решение общего собрания. И я вам обещаю, что я как префект буду отстаивать ваши интересы для включения вас всех в городскую программу", - сказал префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский.

Тем временем Москва готовится к голосованию. Начнется оно 15 мая и продлится ровно месяц. Жителям столицы, чьи дома есть в списке, разошлют смс-оповещения и электронные письма. У подъездов вывесят объявления. Сама схема предельно ясна, а главное, абсолютно прозрачна. Первый вариант - не выходя из дома, на портале "Активный гражданин". Все данные тщательно проверят, это займет 4 дня, зато гарантирует - никаких накруток не будет.

Второй вариант голосования - в центрах госуслуг "Мои документы". "Подходит к окну, подает документы. А это именно должен быть паспорт, если он собственник, то свидетельство о праве регистрации, либо выписка из ЕГРН. Если он наниматель, то паспорт и договор социального найма. Предоставляет документы нашему сотруднику", - пояснила руководитель центра госуслуг "Мои документы" района Восточное Измайлово Ольга Махова.

Проголосовать за соседа или без документов не получится. Это принципиальный момент. Москвичи сами решают судьбу своих домов и какое будущее выбирать: в тесных хрущевках, с темными подъездами, протекающей крышей и рассыпающимся фасадом или в комфортных монолитных домах, построенных по современным стандартам.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".