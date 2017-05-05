Как в Крыму восстанавливают утраченные виноградники

Теги: сельское хозяйство продукты Крым

В Крыму впервые за последние несколько десятилетий начали закладывать новые виноградники. Дело кропотливое и рискованное. С момента посадки маленькой лозы до сбора первого урожая на новой плантации проходит не менее трёх лет. В этом году на поддержку виноградарства полуострову выделят более 230 миллионов рублей. Многие саженцы уже привезли из Европы.

Крымскую лозу готовят к жаркому лету. Ветки аккуратно очищают и бережно подвязывают. Правильно обрезать виноград - это настоящее искусство, говорит Ирина Федотова. За день она проходит больше 30 километров, чтобы уделить внимание каждой лозе. Во многом от этого зависит и будущий урожай, и качество вина, передает "ТВ Центр".

Сегодня на полуострове 14 тысяч живых виноградников, то есть тех, где собирают урожай. Когда-то эта площадь была в пять раз больше. Впервые за 30 лет по всему Крыму начали закладывать новые плантации.

Главный агроном едва успевает открывать коробки с саженцами из Европы. Их привезли из крупнейшего хозяйства на Апеннинском полуострове. Но и на крымском они будут расти ничуть не хуже. Спрос на молодой виноград здесь сейчас настолько велик, что итальянские бизнесмены готовы организовать питомник.

"Крым всегда был знаменит своими условиями для выращивания винограда. Мы в Европе хорошо знаем об этом. И у нас есть идея начать выращивать саженцы на полуострове", - рассказал владелец питомника Торчизио Труант.

В этом году только в селе Дубровка, например, планируют заложить сразу 400 гектаров виноградников. Чтобы успеть до конца весны, работать приходится практически без перерыва. Умная техника сама прокладывает маршрут движения, контролирует направление и высаживает черенки в грунт.

Виноград в Крыму сажают даже ночью. Благодаря новой технике работать можно круглосуточно. Водителям не нужен свет. Они ориентируются по GPS навигации. Урожай на новой плантации соберут не раньше чем, через три года. Выращивание винограда - один из самых трудоемких процессов в сельском хозяйстве. Саженцам предстоит пережить несколько зимовок, засушливых летних месяцев и дождливые осенние дни. Риск и затраты слишком большие, и поэтому на поддержку виноградарства Крым получит 235 миллионов рублей.

За пять лет на полуострове рассчитывают увеличить площадь плантаций минимум в два раза. Весенние работы - это только первая из восьми ежегодных фаз. Ее еще называют "плачем винограда". Именно в апреле на лозе появляются капельки сока. Верный признак того, что растение проснулось и готово дать хороший урожай.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.