Роспотребнадзор сообщил о новом смертельном заболевании в Либерии

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Новое смертельное заболевание выявлено в Либерии. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в этой африканской республике зарегистрировано 28 случаев заболевания. 12 из них завершились летальным исходом.

Роспотребнадзор сообщил, что в республике Либерия обнаружен новый смертельный вирус, жертвами которого уже стали 12 человек из 28 заболевших. Об этом говорится на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Само ведомство ссылается на данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Данное заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. При этом исследования на возбудитель лихорадки Эбола дали отрицательный результат.

Эксперты предполагают, что причиной произошедшего могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. "К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций", - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

К расследованию подключили специалистов ВОЗ и других международных организаций.