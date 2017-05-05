Лавров и Тиллерсон обсудили задачи деэскалации в Сирии

Теги: сирия сша лавров Сирийский конфликт россия тиллерсон

В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД России и госсекретаря США. В ходе диалога Сергей Лавров обсудил с Рексом Тиллерсоном задачи по урегулированию сирийского конфликта. Стороны также затрагивали другие региональные проблемы и вопросы двусторонних отношений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили задачи деэскалации обстановки в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В свете итогов международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе диалога также затрагивались другие региональные проблемы и вопросы двусторонних отношений. Лавров и Тиллерсон условились продолжать российско-американские контакты и в дальнейшем.

Читайте также:

Лавров обсудил с Габриэлем зоны деэскалации в Сирии

Российские военные обезвредили смертника в ходе доставки гумконвоя в Сирии

Минобороны рассказало о роли США в сирийском урегулировании

Путин обсудил с Совбезом сирийское урегулирование

Зоны деэскалации в Сирии закрыли для полетов коалиции США