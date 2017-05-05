Россия ответила на заявления о "вторжении" борта Лаврова в Эстонию

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Полет спецборта главы МИД России Сергея Лаврова проходил штатно. Обвинения Сил обороны Эстонии в том, что самолет нарушил воздушную границу страны, не имеют под собой оснований, отметили в российском ведомстве.

В МИД России заявили, что обвинения со стороны Эстонии в нарушении российским правительственным бортом воздушной границы страны, не имеют под собой оснований. В министерстве подчеркнули, что полет проходил штатно.

Также в МИД отметили, что речь в данном случае идет о самолете министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. "Лавров летел в Финляндию с визитом. Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно", - рассказали в департаменте информации и печати ведомства.

Ранее вооруженные силы Эстонии заявили, что российский самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" якобы нарушил воздушную границу прибалтийской страны. В Таллине отметили, что вечером в среду 3 мая российский самолет без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайдлоо.

"Это был самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", - отметили Силы обороны Эстонии.

При этом транспондер самолета был включен, но Эстонской аэронавигационной службе якобы не был представлен план полета, а радиосвязь с бортом отсутствовала. После этого МИД Эстонии уведомил об инциденте посольство России в Таллине.