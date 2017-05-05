Глава Минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО

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Министр обороны США отдал распоряжение пересмотреть национальную программу ПРО. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт. По ее словам, пересмотр программы будет направлен на укрепление потенциала в сфере противоракетной обороны, а также обеспечение необходимых политических и стратегических рамок для дальнейших усилий в этой области.

Министр обороны США Джеймс Мэттис отдал распоряжение пересмотреть национальную программу противоракетной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Дану Уайт.

Она отметила, что пересмотр программы будет направлен на укрепление потенциала в сфере противоракетной обороны, а также обеспечение необходимых политических и стратегических рамок для дальнейших усилий в этой области.

По словам Уайт, одним из главных приоритетов Минобороны США является защита нации и интересов страны за рубежом от баллистических ракет. Официальный представитель Пентагона подчеркнула, что параллельно также идет пересмотр ядерной доктрины страны, о которой было объявлено еще в середине апреля текущего года.

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