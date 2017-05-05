Трамп подписал бюджет США до конца сентября 2017 года
Американский президент Дональд Трамп одобрил бюджет страны до конца сентября 2017 года. Его размер – 1,1 триллиона долларов.
Дональд Трамп в пятницу подписал бюджет США в размере 1,1 триллиона долларов на 2017 финансовый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби-Сандерс.
Отмечается, что на оборонные расходы выделено 598,5 миллиарда долларов, из них 15 миллиардов - на усиление борьбы с терроризмом. На обеспечение нацбезопасности решено направить 49,3 миллиарда долларов.
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