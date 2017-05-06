В Госдуму внесли законопроект о курортных сборах

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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об эксперименте с курортным сбором в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Речь идет о периоде с 2018 по 2022 год. Сбор должен пойти на развитие курортной инфраструктуры.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

По итогам эксперимента будет принято решение, будет ли введен постоянный курортный сбор на всей территории России или нет, говорится в документе на сайте кабмина.

Документ предполагает, что размер курортного сбора может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта, но будет не больше 100 рублей. Полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов.

Ранее правительство одобрило законопроект Минкавказа о введении в рамках эксперимента в четырех регионах России платы за пользование курортной инфраструктурой. Предполагается, что максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста.

В августе 2016 года предложение поддержал президент Владимир Путин. Он призвал "не задирать платежи".

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