Со дна Керченского пролива подняли самолет времен ВОВ

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Истребитель времен Великой Отечественной войны поднят со дна Керченского пролива. Предварительно, американский самолет Р-40, поставленный на вооружение Красной армии по ленд-лизу, принимал участие в десантной операции в 1943 году.

Строители Крымского моста подняли со дна Керченского пролива самолет времен Великой Отечественной войны, передает инфоцентр "Крымский мост". Речь идет об одномоторном истребителе Р-40 "Киттихаук". Такие самолеты производились в США и поставлялись в советские войска по ленд-лизу.

Предварительно установлено, что Р-40 входил в штурмовой авиаполк ВВС Черноморского флота СССР. Боевая машина участвовала в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году.

Самолет будет храниться в Керченской крепости. В дальнейшем его установят на одной из площадок, посвященных подвигу солдат ВОВ.

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