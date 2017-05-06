Власти Франции рекомендовали СМИ не публиковать утечки из штаба Макрона
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Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями во Франции призвала СМИ воздержаться от публикации переписки предвыборного штаба кандидата в президенты Эммануэля Макрона, которая была обнародована в результате хакерской атаки. Об утечке переписки ранее сообщили в Wikileaks.
В преддверии второго тура президентских выборов во Франции штаб Эммануэля Макрона атаковали хакеры. WikiLeaks опубликовала архив документов, в котором содержатся тысячи документов, фотографий и писем, принадлежащих членам команды Макрона и ему самому.
Как сообщили представители Макрона, утечка произошла в результате масштабной хакерской атаки, которая состоялась 5 мая. По их мнению, цель нападения - попытка дискредитации Макрона накануне голосования.
Из-за утечки документов комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции рекомендовала национальным СМИ воздержаться от публикации информации, которая содержится в документах. В комиссии допустили, что часть из опубликованных документов могжет быть фальшивой.
Ранее Макрон заявил, что сайт его движения "На марше" подвергается атакам хакеров. Он намекал на связи России с кибершпионажем. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что сообщения о причастности России к хакерским атакам - это фейк.
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