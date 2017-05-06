Телеканалы США отказались показать рекламный ролик о 100 днях Трампа

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Крупнейшие американские телеканалы отказались показывать рекламный ролик, посвященный достижениям Дональда Трампа за первые 100 дней президентства. Первым от трансляции отказался CNN, затем к бойкоту присоединились ABC, CBS и NBC.

Ведущие телеканалы США отказались показывать рекламный ролик о Дональде Трампе. Это видео посвящено успехам лидера в первые сто дней его президентства, передает "ТВ Центр". Компаниям не понравилось, что их журналисты появляются в кадре с титром "фейковые новости".

Напомню, Трамп неоднократно выступал с критикой ряда американских СМИ за публикацию лживой информации. И даже пропустил из-за этого традиционный ужин Ассоциации корреспондентов, назвав ежегодный банкет в Белом Доме "вашингтонским болотом".

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