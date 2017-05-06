ФСБ закрыла 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов

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Сотрудники ФСБ задержали членов преступной группировки, которые изготавливали фальшивые документы для прибывающих в Россию нелегальных мигрантов. Спецслужбы выявили 11 подпольных лабораторий по изготовлению поддельных документов.

Сотрудники ФСБ в ходе совместной спецоперации с МВД и Росгвардией пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов на территории Москвы и Подмосковья. Кроме того, у банды была сеть посредников в других регионах нашей страны, передает "ТВ Центр".

Как сообщается, задержаны 19 участников, в том числе лидеры банды. Они изготавливали и продавали нелегалам поддельные паспорта и документы, необходимые для постановки на миграционный учет, получения вида на жительство и российского гражданства.

Сотрудниками спецслужб закрыто 11 подпольных лабораторий. В ходе обысков там обнаружены и изъяты более 500 фальшивых удостоверений личности, медкнижек, патентов, печатей и голограмм. Расследование продолжается. Возбуждено несколько уголовных дел.

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