В Алеппо 12 тысяч беженцев возвращаются в освобожденные деревни

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В Алеппо началось возвращение беженцев в освобожденные от боевиков деревни. Планируется расселить 12 тысяч человек в деревнях Бабири Фокани, Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Таль-Тутон и Хербет Слеп.

В полночь вступил в силу меморандум о создании так называемых зон деэскалации в Сирии. Документ, согласованный на днях в Астане, даёт реальный шанс на запуск полноценного процесса перемирия, передает "ТВ Центр".

В самой арабской республике беженцы возвращаются в освобождённые от боевиков деревни. Многие, оказавшись дома, не скрывают эмоций. Люди становятся на колени и целуют родную землю.

Всего планируются расселить 12 тысяч человек. Большинство зданий, которые были разрушены в результате атак террористов, уже восстановлены. Также власти Алеппо обещают мирным жителям в ближайшее время вернуть их хозяйства, местную пекарню и медпункт.

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