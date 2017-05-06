В Алеппо 12 тысяч беженцев возвращаются в освобожденные деревни
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В Алеппо началось возвращение беженцев в освобожденные от боевиков деревни. Планируется расселить 12 тысяч человек в деревнях Бабири Фокани, Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Таль-Тутон и Хербет Слеп.
В полночь вступил в силу меморандум о создании так называемых зон деэскалации в Сирии. Документ, согласованный на днях в Астане, даёт реальный шанс на запуск полноценного процесса перемирия, передает "ТВ Центр".
В самой арабской республике беженцы возвращаются в освобождённые от боевиков деревни. Многие, оказавшись дома, не скрывают эмоций. Люди становятся на колени и целуют родную землю.
Всего планируются расселить 12 тысяч человек. Большинство зданий, которые были разрушены в результате атак террористов, уже восстановлены. Также власти Алеппо обещают мирным жителям в ближайшее время вернуть их хозяйства, местную пекарню и медпункт.
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