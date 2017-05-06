Россию обвиняют в утечке документов из предвыборного штаба Макрона

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За сутки до президентских выборов во Франции СМИ тиражируют информацию об утечке из предвыборного штаба Эммануэля Макрона. Кто стоит за взломом, спецслужбы не знают. Но сторонники Макрона уверены: повлиять на выборы пытаются неуловимые "русские хакеры".

Эммануэль Макрон продолжает хранить молчание. Никаких интервью, аккаунты в социальных сетях пестрят лишь высказываниями о программе кандидата в президенты. Во Франции день тишины, и фавориту гонки он приходится как нельзя кстати, передает "ТВ Центр".

Разобрать все девять гигабайт электронных писем предвыборного штаба Макрона, которые опубликовал WikiLeaks, за сутки не под силу и сотням пользователей. Но вдруг - кто-то в общей номенклатуре десятков тысяч сообщений все-таки наткнется на щекотливую переписку.

В команде Макрона факт взлома электронных ящиков сотрудников признали, заявив, что в письмах обычная переписка. Но в комиссии по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции сообщили, что представитель штаба кандидата с ними связывался и уверял - часть опубликованных данных могут быть ложными. Регулятор на встречу пошел и обратился к прессе.

Впрочем, большинство западных СМИ копаться в письмах команды Макрона не стали. Дискуссия идет - кто причастен к хакерской атаке. Bild уже выходит с заголовком со знаком вопроса, вспоминая взлом электронной почты Хилари Клинтон. А несколько соратников издания, не предъявляя доказательств, обвинили Россию в попытке повлиять на ход выборов во Франции.

"Потенциально, это может служить интересам России. Мы не можем с точностью сказать, что это русские, но это очень похоже на то, что мы уже видели ранее. СМИ и соцсети сейчас в непростой ситуации. Они могут выдавать появившуюся информацию, но не могут быть уверены в том, что она достоверна. Всё это дестабилизирует и усугубляет ситуацию", - заявил бывший руководитель отделения компьютерной безопасности ФБР, президент компании CrowdStrike Шон Генри.

Согласно опросам, Макрон все-таки соберет 60% голосов, 40 - Ле Пен. Но эти выборы во Франции грозят стать самыми малопосещаемыми в истории страны. Четверть избирателей намерены бойкотировать голосование, ставя под сомнение всенародную поддержку восьмого президента Пятой республики.

Пётр Вершинин. Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

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