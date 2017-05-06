В Венесуэле протестующие свалили и подожгли памятник Уго Чавесу

Теги: В мире вандализм венесуэла беспорядки

Венесуэльцы, недовольные политикой властей, повалили статую бывшего президента страны Уго Чавеса. Инцидент произошел в районе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия на северо-западе страны.

До 37 человек возросло количество жертв беспорядков в Венесуэле. За месяц столкновений оппозиции с полицией пострадали более семисот человек, большая часть из них получила ранения в Каракасе, передает "ТВ Центр".

Накануне в столице простились с 18-летним музыкантом симфонического оркестра, погибшим во время антиправительственного митинга. Последним в списке жертв стал 20-летний молодой человек – полицейский выстрелил ему в голову во время разгона толпы в Валенсии.

Однако на насилие стражей порядка по-прежнему провоцируют и сами протестующие. В одном из городов митингующие сняли с постамента, разбили и даже подожгли статую экс-президента страны Уго Чавеса. Лидеры оппозиции призывают сторонников к продолжению антиправительственных акций.

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