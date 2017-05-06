11:50, 06 мая 2017

Из-за пожара на свалке в пригороде Рима образовалось токсичное облако

Теги:  В мире  пожар  италия

Пожар на свалке, расположенной к югу от итальянской столицы, сформировал токсичное облако. Отменены занятия в школах. Власти рекомендуют держать окна закрытыми и не выходить на улицу. Прокуратура проводит расследование. Одна из основных версий - поджог.

Токсичное облако накрыло пригород итальянской столицы. Едкий запах ощущается в радиусе 50 километров, передает "ТВ Центр".

Густой чёрный дым возник в результате пожара на мусорной свалке. Жителей ближайших домов эвакуировали. Отменены занятия в школах. Власти рекомендуют держать окна закрытыми и не выходить на улицу. Прокуратура проводит расследование. Одна из основных версий - поджог.

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