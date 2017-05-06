Из-за пожара на свалке в пригороде Рима образовалось токсичное облако

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Пожар на свалке, расположенной к югу от итальянской столицы, сформировал токсичное облако. Отменены занятия в школах. Власти рекомендуют держать окна закрытыми и не выходить на улицу. Прокуратура проводит расследование. Одна из основных версий - поджог.