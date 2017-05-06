Волонтеры по всей России помогают ветеранам подготовиться ко Дню Победы

Теги: Общество ветеран день победы

По всей России волонтёры помогают ветеранам подготовиться к их главному празднику - Дню Победы. Активисты сопровождают участников Великой Отечественной войны на памятные акции, концерты и парады. Также школьники делают уборку в квартирах ветеранов. А те, в свою очередь, делятся историями о войне.

В доме Михаила Петровича Шатова школьники моют полы, вытирают пыль, расставляют любимые книги. В Ростовской области проходит акция "К ветерану с благодарностью", передает "ТВ Центр".

Потомственный донской казак вспоминает, как в детстве увлекался лошадьми: не меньше, чем современные мальчишки машинами. Как в семнадцать лет в боях за освобождение Ростовской области был серьезно ранен. Как после госпиталя ему удалось вернулся в строй и даже попасть в кавалерию.

"Это была моя мечта, можно сказать. Все от прадеда, деда, отца - все кавалеристы. А как же. Мы ж казаки", - рассказывает ветеран.

Самые дорогие сердцу награды – две медали за отвагу, две за боевые заслуги и орден отечественной войны 1-й степени.

"Сперва командиром отделения назначили. А потом в Венгрии уже дело было. Большие потери полк понес. Офицеров было мало. И мне присвоили звание офицерское. Когда кавалерию в середине 50-х упразднили, без любимых лошадей служить в армии не смог. Демобилизовался", - продолжил Шатов.

У ветерана трое детей, шесть внуков и 12 правнуков. В свои 92 года он не жалуется на здоровье. И не сидит на месте. Пишет стихи, рассказы о войне и статьи в газету.

С большой любовью ученики Покровской школы организовали театрализованный концерт, в котором Михаил Петрович стал главным участником.

В течение всего года волонтеры и соцработники регулярно навещают ветеранов, помогают им по хозяйству и стараются подарить как можно больше общения и внимания. В Ростовской области осталось всего около трех тысяч фронтовиков.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев, "ТВ Центр", Ростовская область.