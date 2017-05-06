В Екатеринбург прибыл агитпоезд "Армия Победы"

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Сотни жителей Екатеринбурга встретили на железнодорожном вокзале агитпоезд "Армия Победы". Передвижной музейный комплекс включает в себя советскую тяжёлую военную технику, пулемёты, зенитные орудия, а также образцы современного вооружения.

В Екатеринбург прибыл объединённый агитационный поезд "Армия Победы". В этом году в акции впервые приняли участие два эшелона - из Иркутска и Пензы. Они проехали половину страны, совершив остановки более чем в 10 городах, передает "ТВ Центр".

В столицу Урала фронтовой состав доставил легендарный паровоз Л-4372, также известный в народе как "Лебедь". На перроне собрались несколько тысяч человек. "Поезд Победы" состоит из 12 вагонов, стилизованных под времена Великой Отечественной. Внутри - музей и интерактивные экспозиции. Кроме того, на платформах представлены боевые машины - действующие танки, гаубицы, пушки. Некоторые образцы военной техники примут участие в Параде 9 мая.

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