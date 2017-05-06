12:04, 06 мая 2017

Актер Владимир Этуш празднует 95-летний юбилей

Теги:  Культура  театр  актер  ссср

Сегодня день рождения отмечает легенда советского кино, мастер комедийного жанра - Владимир Этуш. Поздравительную телеграмму народному артисту направил Владимир Путин. Президент отметил, что профессиональный путь актёра заслуживает самого искреннего уважения. За свою творческую карьеру Этуш сыграл около 150 ролей и до сих пор служит в театре Вахтангова.

Встречу с именинником - смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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