Актер Владимир Этуш празднует 95-летний юбилей

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Сегодня день рождения отмечает легенда советского кино, мастер комедийного жанра - Владимир Этуш. Поздравительную телеграмму народному артисту направил Владимир Путин. Президент отметил, что профессиональный путь актёра заслуживает самого искреннего уважения. За свою творческую карьеру Этуш сыграл около 150 ролей и до сих пор служит в театре Вахтангова.