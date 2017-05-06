В Москве при пожаре в многоэтажке пострадал 31 человек
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Более 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы. Ранее в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании на территории жилищного комплекса "Дирижабль" из него было эвакуировано 70 человек.
В результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Профсоюзная в Москве пострадали более 30 человек, 11 из них госпитализировали, передает ТАСС.
Как рассказали агентству в скорой помощи, всего за медицинской помощью обратился 31 человек, из них шесть детей.
Пожар возник на нижнем этаже в одном из домов жилого комплекса "Дирижабль". Из-за пожара во всем доме возникло сильное задымление, поэтому из него пришлось эвакуировать жильцов.
Оонь распространился на 54 погонных метра, пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
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