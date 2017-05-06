В Москве при пожаре в многоэтажке пострадал 31 человек

Теги: пожар пострадавшие Происшествие москва

Более 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы. Ранее в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании на территории жилищного комплекса "Дирижабль" из него было эвакуировано 70 человек.

В результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Профсоюзная в Москве пострадали более 30 человек, 11 из них госпитализировали, передает ТАСС.

Как рассказали агентству в скорой помощи, всего за медицинской помощью обратился 31 человек, из них шесть детей.

По уточнённой информации эвакуировано 77 человек, из них 17 детей. Все переданы для осмотра скорой, к сожалению есть пострадавшие. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) May 5, 2017

Пожар возник на нижнем этаже в одном из домов жилого комплекса "Дирижабль". Из-за пожара во всем доме возникло сильное задымление, поэтому из него пришлось эвакуировать жильцов.

Оонь распространился на 54 погонных метра, пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Читайте также:

После пожара в центре Москвы открыли движение для общественного транспорта